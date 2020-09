‘Uomini e Donne’, Gianluca De Matteis rivela le sue aspettative sul programma e cosa lo rende diverso da Davide Donadei (Di giovedì 24 settembre 2020) È iniziata da poche settimane, ormai, una nuova stagione di Uomini e Donne che ha visto la fusione delle due formule del programma, il Trono Over e quello Classico: nelle nuove registrazioni, infatti, stiamo vedendo alternarsi le vicende di Dame e Cavalieri e i percorsi dei quattro tronisti alla ricerca dell’amore. Nelle prime puntate abbiamo assistito alla presentazione di tre aspiranti tronisti Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Binda e alla selezione dei primi due come tronisti ufficiali, ai quali si sono poi affiancate le due troniste Sophie Codegoni e Jessica. Come i suoi colleghi di trono, Gianluca si è raccontato nel primo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola dopo la pausa estiva: Mi sono seduto su quella poltrona senza ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) È iniziata da poche settimane, ormai, una nuova stagione di Uomini e Donne che ha visto la fusione delle due formule del, il Trono Over e quello Classico: nelle nuove registrazioni, infatti, stiamo vedendo alternarsi le vicende di Dame e Cavalieri e i percorsi dei quattro tronisti alla ricerca dell’amore. Nelle prime puntate abbiamo assistito alla presentazione di tre aspiranti tronistiDeBinda e alla selezione dei primi due come tronisti ufficiali, ai quali si sono poi affiancate le due troniste Sophie Codegoni e Jessica. Come i suoi colleghi di trono,si è raccontato nel primo numero di Uomini e Donne Magazine in edicola dopo la pausa estiva: Mi sono seduto su quella poltrona senza ...

