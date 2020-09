Serie A 2020/2021, gli arbitri della seconda giornata: Roma-Juventus a Di Bello (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Aia ha reso noto le designazioni degli arbitri che dirigeranno le sfide valide per la seconda giornata di Serie A 2020/2021. Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Roma-Juventus, il big match di questo turno, mentre la delicata Inter-Fiorentina va all’esperto Gianpaolo Calvarese di Teramo. A dirigere Crotone-Milan sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre Juan Luca Sacchi di Macerata è l’arbitro di Napoli-Genoa, Cagliari-Lazio affidata a Davide Massa di Imperia. Di seguito le designazioni complete. BOLOGNA – PARMA Lunedì 28/09 h. 20.45 VALERI Paolo (Roma 2) TOLFO Alessio (Pordenone) – SCHIRRU Fabio (Nichelino) IV: MASSIMI ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Aia ha reso noto le designazioni degliche dirigeranno le sfide valide per ladi. Sarà Marco Disezione di Brindisi a dirigere, il big match di questo turno, mentre la delicata Inter-Fiorentina va all’esperto Gianpaolo Calvarese di Teramo. A dirigere Crotone-Milan sarà Luca Pairetto di Nichelino, mentre Juan Luca Sacchi di Macerata è l’arbitro di Napoli-Genoa, Cagliari-Lazio affidata a Davide Massa di Imperia. Di seguito le designazioni complete. BOLOGNA – PARMA Lunedì 28/09 h. 20.45 VALERI Paolo (2) TOLFO Alessio (Pordenone) – SCHIRRU Fabio (Nichelino) IV: MASSIMI ...

