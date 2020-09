Riapertura stadi: mille spettatori in ogni settore dal 4 ottobre? I dettagli (Di giovedì 24 settembre 2020) La Serie A si prepara a riaprire parzialmente i propri stadi: dal 4 ottobre possibile che ci saranno mille spettatori per ogni settore La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla Riapertura degli stadi in Serie A. Ancora mille tifosi per le partite di questo weekend, ma la Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di ottobre. La scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per lo sport potrebbe essere anticipata addirittura al 4, quando si giocherà la terza giornata di campionato, e gli stadi potrebbero ospitare fino al 25% della capienza, come auspicato da Figc e Lega. Ma con un limite in più: in ogni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) La Serie A si prepara a riaprire parzialmente i propri: dal 4possibile che ci sarannoperLa Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulladegliin Serie A. Ancoratifosi per le partite di questo weekend, ma la Serie A si prepara ad accogliere più pubblico dall’inizio di. La scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per lo sport potrebbe essere anticipata addirittura al 4, quando si giocherà la terza giornata di campionato, e glipotrebbero ospitare fino al 25% della capienza, come auspicato da Figc e Lega. Ma con un limite in più: in...

