Renato Zero contro Achille Lauro: “Io non ero un clown” (Di giovedì 24 settembre 2020) Roberto Zero si esprime su quello che è stato definito come il suo erede, Achille Lauro, il cantante trasformista che sta facendo molto parlare di sé dopo l’esibizione al festival di Sanremo. “Sono orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi … L'articolo Renato Zero contro Achille Lauro: “Io non ero un clown” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Robertosi esprime su quello che è stato definito come il suo erede,, il cantante trasformista che sta facendo molto parlare di sé dopo l’esibizione al festival di Sanremo. “Sono orgoglioso di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni. I giovani? La facilità di visibilità che hanno oggi … L'articolo: “Io non ero un clown” proviene da www.meteoweek.com.

HuffPostItalia : Renato Zero: 'Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non er… - repubblica : Renato Zero festeggia i 70: 'Anche con le piume mai stato un clown' - Paoletta_F : Renato Zero contro Achille Lauro, J-Ax lo difende: «Ridicoli, se lo fanno gli americani dite che è arte»… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Il Re dei Sorcini bacchetta pure le principali etichette discografiche: 'Fanno soldi in Italia, ma li reinvestono fuori' ht… - Cute_Slytherin : Io entro su Twitter per cercare una cosa e tra le tendenze vedo Renato Zero: ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… -