Prove libere F1 GP Russia Sochi 2020 | orari e come vederle in diretta tv

A Sochi è tutto pronto per la prima giornata di lavoro in pista in occasione del Gran Premio di Russia 2020. Venerdì 25 settembre comincerà il weekend russo con team e piloti chiamati a scendere in pista sia al mattino che al pomeriggio. La sessione mattutina scatterà alle ore 10:00 italiane mentre le libere 2 inizieranno alle 14:00 per un totale di 180 minuti di lavoro. Le Prove libere del GP di Russia verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. GP Russia – Venerdì 25 settembre (diretta SKY SPORT UNO e SKY SPORT F1) Ore 10:00, Prove

