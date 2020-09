Mondiali ciclismo Imola 2020: programma, percorso, streaming e diretta tv (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è respiro per il ciclismo. Terminato il Tour de France 2020, è già arrivato il momento dei Mondiali 2020, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su Imola. Ma qual è il programma dei Mondiali di cliclismo di Imola 2020? E il percorso? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma Di seguito il programma dei Mondiali ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Non c’è respiro per il. Terminato il Tour de France, è già arrivato il momento dei, inda giovedì 24 a domenica 27 settembre. Inizialmente, la sede scelta per la disputa della massima rassegna al mondo era quello di Aigle-Martigny, in Svizzera, ma, a causa della pandemia di Covid-19, l’UCI è stata costretta a trovare una soluzione in tempi rapidi e la decisione è ricaduta su. Ma qual è ildeidi cliclismo di? E il? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. IlDi seguito ildei...

