LIVE – Mondiali Imola 2020, cronometro donne Elite: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 24 settembre 2020) La DIRETTA scritta della cronometro femminile che apre il programma dei Mondiali di ciclismo su strada di Imola 2020. Si assegna il primo titolo iridato della manifestazione, con la prova contro il tempo riservata alle donne Elite lungo i 31,7 chilometri che vedono partenza ed arrivo all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Favorite d’obbligo la statunitense Chloe Dygert e l’olandese Anna Van der Breggen, che non a caso saranno le ultime a partire tra le 51 atlete iscritte. L’Italia schiera Vittoria Guazzini e Vittoria Bussi, con quest’ultima che con una grande prestazione potrebbe sognare un bel piazzamento. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, per non farvi perdere ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Lascritta dellafemminile che apre il programma deidi ciclismo su strada di. Si assegna il primo titolo iridato della manifestazione, con la prova contro il tempo riservata allelungo i 31,7 chilometri che vedono partenza ed arrivo all’interno dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”. Favorite d’obbligo la statunitense Chloe Dygert e l’olandese Anna Van der Breggen, che non a caso saranno le ultime a partire tra le 51 atlete iscritte. L’Italia schiera Vittoria Guazzini e Vittoria Bussi, con quest’ultima che con una grande prestazione potrebbe sognare un bel piazzamento. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, per non farvi perdere ...

Al termine di un rocambolesco ed emozionante Tour de France, gli appassionati di ciclismo di tutto il globo avranno subito la possibilità di godere nuovamente delle gesta dei più grandi corridori del ...

Nuovi dettagli e nuovi sponsor per i mondiali 2020 di League of Legends

I mondiali 2020 di League of Legends saranno il primo evento dal vivo a utilizzare questa tecnologia impiegando contemporaneamente più telecamere, con rendering live a 60 fps, in alta risoluzione.

