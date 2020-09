L’indignazione a giorni alterni dei catto-sovranisti per le statue coperte (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutto è partito da un voto in Parlamento: la Camera dei deputati, nella giornata di mercoledì 23 settembre, ha ratificato la cosiddetta Convenzione di Faro – firmata, in prima istanza, dall’Italia nel lontano 2013. Si tratta di un trattato che ha riflessi sulla cultura e sul patrimonio culturale di tutti i Paesi che hanno aderito ed è stato approvato con 237 voti a favore, 119 contrari e 57 astenuti (insomma, la seduta di Montecitorio sembrava ‘patire’ già gli effetti del taglio dei Parlamentari). E da questa mattina si sono sollevate le polemiche per le statue coperte. Cerchiamo di capire il perché, ma anche di comprendere i motivi per cui si tratta di proteste spot, visti i precedenti scritti nella storia del nostro Paese. LEGGI ANCHE > Hassan Rohani arriva a Roma, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutto è partito da un voto in Parlamento: la Camera dei deputati, nella giornata di mercoledì 23 settembre, ha ratificato la cosiddetta Convenzione di Faro – firmata, in prima istanza, dall’Italia nel lontano 2013. Si tratta di un trattato che ha riflessi sulla cultura e sul patrimonio culturale di tutti i Paesi che hanno aderito ed è stato approvato con 237 voti a favore, 119 contrari e 57 astenuti (insomma, la seduta di Montecitorio sembrava ‘patire’ già gli effetti del taglio dei Parlamentari). E da questa mattina si sono sollevate le polemiche per le. Cerchiamo di capire il perché, ma anche di comprendere i motivi per cui si tratta di proteste spot, visti i precedenti scritti nella storia del nostro Paese. LEGGI ANCHE > Hassan Rohani arriva a Roma, ...

