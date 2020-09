Le Ragazze senza Guida (Di giovedì 24 settembre 2020) Luciano Pavarotti, Adua Veroni Tornano Le Ragazze, tranne una. Nel programma di Rai3 che ripercorre la storia recente con uno sguardo al femminile non ci sarà infatti Gloria Guida: l’attrice, che aveva condotto le ultime tre stagioni della trasmissione, non è stata confermata dal direttore di rete Franco Di Mare. Così, l’appuntamento di prima serata (in onda nuovamente da venerdì 25 settembre) non avrà più una presentatrice né uno studio. Il racconto sarà quindi disintermediato, senza la figura del narratore. Le uniche voci della nuova edizione saranno proprio quelle delle protagoniste, donne che sono state ventenni negli Quaranta, Cinquanta, Sessanta e avanti fino ad oggi. A differenza delle prime edizioni, che coprivano uno specifico arco temporale (Le ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020) Luciano Pavarotti, Adua Veroni Tornano Le, tranne una. Nel programma di Rai3 che ripercorre la storia recente con uno sguardo al femminile non ci sarà infatti Gloria: l’attrice, che aveva condotto le ultime tre stagioni della trasmissione, non è stata confermata dal direttore di rete Franco Di Mare. Così, l’appuntamento di prima serata (in onda nuovamente da venerdì 25 settembre) non avrà più una presentatrice né uno studio. Il racconto sarà quindi disintermediato,la figura del narratore. Le uniche voci della nuova edizione saranno proprio quelle delle protagoniste, donne che sono state ventenni negli Quaranta, Cinquanta, Sessanta e avanti fino ad oggi. A differenza delle prime edizioni, che coprivano uno specifico arco temporale (Le ...

