Caso Suarez | il rettore della Statale | “Paratici voleva ringraziarmi dopo l’esame”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Spuntano ulteriori retroscena in merito al caos legato a Luis. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, la richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore “sarebbe arrivata direttamente dal disportivoJuventus Fabio Paratici“. Nel frattempo il, Maurizio Oliviero, accetta di raccontare la propria versione dei fatti: “Mi chiamò una persona che fa parte dello staffJuventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test B1, io risposi che avrei interessato i colleghi dell’università per gli stranieri. Chiamai la collega Giuliana Grego Bolli e parlai pure con Simone Olivieri. Ad entrambi spiegai quali erano le richieste e ...