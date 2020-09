Toti:”Salvini non sa gestire la coalizione, non vuole ascoltare”. Volano (ancora) stracci nel Centrodestra (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per essere un leader servono due cose: i numeri e la capacità di gestire le coalizioni. Con i numeri ci siamo, ma in quanto a coalizioni non affatto. Il governatore Giovanni Toti dà così un giudizio su Matteo Salvini ed evidenzia quella che secondo lui è una parte critica del modus operandi del capo della Lega: “Matteo potrebbe essere l’architetto del Centrodestra, ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto. Si concentra solo sulle sue battaglie,va per conto suo”. Parla chiaramente, dopo la riconferma, il governatore della Liguria: “Non ascolta chi gli vuole bene e a furia di dare spallate finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra.” Un candidato premier dovrebbe invece, stando a quanto dichiarato al Corriere della Sera dallo ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per essere un leader servono due cose: i numeri e la capacità dile coalizioni. Con i numeri ci siamo, ma in quanto a coalizioni non affatto. Il governatore Giovannidà così un giudizio su Matteo Salvini ed evidenzia quella che secondo lui è una parte critica del modus operandi del capo della Lega: “Matteo potrebbe essere l’architetto del, ma al momento non mi risulta che abbia alcun progetto. Si concentra solo sulle sue battaglie,va per conto suo”. Parla chiaramente, dopo la riconferma, il governatore della Liguria: “Non ascolta chi glibene e a furia di dare spallate finisce per rimediare una lussazione dopo l’altra.” Un candidato premier dovrebbe invece, stando a quanto dichiarato al Corriere della Sera dallo ...

