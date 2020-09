Tom Moore – un biopic sul centenario più famoso d’Inghilterra (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un biopic racconterà la storia del Capitano Tom Moore, l’uomo che a cent’anni ha ispirato un’intera nazione durante il lockdown Le inglesi U.k.’s Fred Film e Powder Kreg Pictures si sono aggiudicate la battaglia per portare a casa i diritti a vita del veterano della seconda guerra mondiale. Il Capitano Moore ha servito nella British Army durante la seconda guerra mondiale, e cento anni è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario. Con l’obiettivo originale di raccogliere solo mille sterline, Moore ha iniziato a percorrere il proprio giardino di casa col supporto di un deambulatore. I cento giri percorsi gli hanno consentito di raccogliere ben 38,9 milioni di sterline, tutti da destinare al National Healt Care, il servizio sanitario inglese. Divenuto una vera e ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unracconterà la storia del Capitano Tom, l’uomo che a cent’anni ha ispirato un’intera nazione durante il lockdown Le inglesi U.k.’s Fred Film e Powder Kreg Pictures si sono aggiudicate la battaglia per portare a casa i diritti a vita del veterano della seconda guerra mondiale. Il Capitanoha servito nella British Army durante la seconda guerra mondiale, e cento anni è riuscito a fare qualcosa di veramente straordinario. Con l’obiettivo originale di raccogliere solo mille sterline,ha iniziato a percorrere il proprio giardino di casa col supporto di un deambulatore. I cento giri percorsi gli hanno consentito di raccogliere ben 38,9 milioni di sterline, tutti da destinare al National Healt Care, il servizio sanitario inglese. Divenuto una vera e ...

Il_Negro_ : Già partito er totocasting. Lo interpreterà: - Riky74223713 : @illflytothemoon Del primo esiste anche uno sciccosissmo adattamento cinematografico di Tom Ford con Colin Firth e Julianne Moore - DavideBattin : RT @galatacla: 'IT'S ME?' Tom Moore, noto veterano della II Guerra Mondiale, che il giorno del suo 100compleanno terminò la marcia x la co… - rosamar07455781 : RT @galatacla: 'IT'S ME?' Tom Moore, noto veterano della II Guerra Mondiale, che il giorno del suo 100compleanno terminò la marcia x la co… - giovannaconfal4 : RT @galatacla: 'IT'S ME?' Tom Moore, noto veterano della II Guerra Mondiale, che il giorno del suo 100compleanno terminò la marcia x la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Moore Storia di Tom Moore e di come ha raccolto 30 milioni di sterline per i medici inglesi AGI - Agenzia Italia Tom Hardy potrebbe essere il prossimo James Bond? Il rumor

1Daniel Craig potrebbe essere sostituito nel ruolo di James Bond da Tom Hardy? Ecco il rumor che sta facendo il giro del Web Il mio nome è Bond, James Bond. Chi sarà il prossimo a ripetere questa famo ...

Tom Hardy è il nuovo James Bond?

Sembra che Tom Hardy sia in pole position per ereditare lo smoking di James Bond. Siamo abituati a vederlo con un look più scapigliato, ma l'abito a volte fa il monaco e siamo convinti che Tom Hardy s ...

1Daniel Craig potrebbe essere sostituito nel ruolo di James Bond da Tom Hardy? Ecco il rumor che sta facendo il giro del Web Il mio nome è Bond, James Bond. Chi sarà il prossimo a ripetere questa famo ...Sembra che Tom Hardy sia in pole position per ereditare lo smoking di James Bond. Siamo abituati a vederlo con un look più scapigliato, ma l'abito a volte fa il monaco e siamo convinti che Tom Hardy s ...