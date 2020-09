Temptation Island | puntata 23 settembre 2020 in diretta

Leggi su blogo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE 22.06 Alberto molto vicino a Nunzia. Speranza: “Dimostra l’uomo piccolo che è. Se vuoi che questa storia abbia una fine, tu in qualsiasi modo lo trovi. Non dovevi venire qui per dire questo. Sono sconvolta dagli atteggiamenti, allora tu sei finto. Sei sempre stato finto“.22.00 Si passa al falò di Speranza: “Non mi aspettavo che Alberto potesse parlare così di me. Provo schifo“.21.54 Carlotta su Nello: “Si vede che gli piace Benedetta“.21.52 Falò di Carlotta. Al chiuso (evidentemente causa pioggia in quei giorni di registrazione). 21.50 Si passa a Carlotta e Nello.21.45 Si parte dalla coppia formata da Speranza e Alberto. Per lui, lei è “l’antidonna“.21.42 La Marcuzzi annuncia che in questa“una delle coppie vivrà un ...