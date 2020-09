Sull’orsa JJ4 Fugatti è stato battuto di nuovo dal Tar Quando si deciderà a cambiare strada?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Direte che sono insistente e forse è vero. Mala provincia di Trento e il suo presidente, insistono, allora è necessario continuare a scriverne. Sono passati pochi giorni dalla sospensione decretata dal Tar di Trento, relativamente all’ordinanza di cattura dell’orsa JJ4, emessa dal presidente, in maniera criptata e non certo trasparente ( L’orsa JJ4 è finalmente libera. E M49? Lui resta in gabbia. Per questo ho denunciato la provincia – Il Fatto Quotidiano). E il presidentepersegue pervicacemente la suadi odio e violenza, portando alla luce un presunto fatto di due forestali che sarebbero stati fatto oggetto di “falso attacco”, nei giorni scorsi, proprio da mamma orsa, nel tentativo di difendere i suoi cuccioli. Ammesso che sia ...