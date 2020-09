Nel Cdx è l'ora delle recriminazioni. Salvini: 'A Sud dovevamo fare meglio' (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sull'esito del voto, clima aspro anche nell'opposizioine. Il leader leghista batte sul tasto della sconfitta in Puglia e ammette errori nella Bassa Italia. Da Meloni, FdI, replica piccata: 'Noi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sull'esito del voto, clima aspro anche nell'opposizioine. Il leader leghista batte sul tasto della sconfitta in Puglia e ammette errori nella Bassa Italia. Da Meloni, FdI, replica piccata: 'Noi ...

Ultime Notizie dalla rete : Nel Cdx Elezioni, Ravetto-Forza Italia: "Il cdx con 15 Regioni è maggioranza nel paese reale, governato da un partito che non esiste più" La7 Scuole di Orentano e Villa Campanile, il cdx: "Mancata sanificazione fatto gravissimo"

Questa mattina i genitori e gli alunni della scuole elementari e medie di Orentano e i bambini della scuola dell’Infanzia di Villa Campanile, hanno avuto una brutta sorpresa. Il motivo? La mancata ...

Elezioni 2020. Crotone e premio di maggioranza, “giallo” in una sezione: al Cdx 100 voti in meno

Appena 24 voti e a Crotone il centrodestra avrebbe ottenuto la maggioranza dei consiglieri comunali, il cosiddetto premio di maggioranza. Così non è stato: ufficialmente ed al momento le liste di Anto ...

