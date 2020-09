Napoli, trattativa con l’Inter per Vecino: le cifre (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Napoli piomba su Matias Vecino dell’Inter. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con i nerazzurri per accogliere l’uruguaiano – che ha già detto sì – a Napoli, lo riporta Gianlucadimarzio.com. Le parti stanno cercando ora la formula giusta dell’affare: potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto ad un certo numero di presenze. Inter chiede riscatto a 18 milioni, il Napoli offre 12. Il giocatore rientrerà in campo diverso dicembre, sta recuperando da un infortunio al menisco. L'articolo Napoli, trattativa con l’Inter per Vecino: le cifre proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilpiomba su Matiasdell’Inter. Il club azzurro ha avviato i primi contatti con i nerazzurri per accogliere l’uruguaiano – che ha già detto sì – a, lo riporta Gianlucadimarzio.com. Le parti stanno cercando ora la formula giusta dell’affare: potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto ad un certo numero di presenze. Inter chiede riscatto a 18 milioni, iloffre 12. Il giocatore rientrerà in campo diverso dicembre, sta recuperando da un infortunio al menisco. L'articolocon l’Inter per: leproviene da Italia Sera.

