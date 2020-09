Napoli, la moglie di Allan saluta la città: “Mi mancherai, è un arrivederci” [FOTO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) 5 anni con la stessa maglia e vissuti nella stessa città non si dimenticheranno facilmente, soprattutto se si parla di Napoli. Lo sa bene Allan Marques, fresco di trasferimento all’Everton di Carlo Ancelotti. Dopo una lunga parentesi azzurra il mediano brasiliano ha voluto provare una nuova avventura alla ricerca di nuovi stimoli. Un trasferimento naturale … L'articolo Napoli, la moglie di Allan saluta la città: “Mi mancherai, è un arrivederci” FOTO Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) 5 anni con la stessa maglia e vissuti nella stessa città non si dimenticheranno facilmente, soprattutto se si parla di. Lo sa beneMarques, fresco di trasferimento all’Everton di Carlo Ancelotti. Dopo una lunga parentesi azzurra il mediano brasiliano ha voluto provare una nuova avventura alla ricerca di nuovi stimoli. Un trasferimento naturale … L'articolo, ladila città: “Mi, è un arrivederci”

luindriz : Di mia moglie decanto la sya belkezza e solarità i difetti, e ne ha come me, sono la parte secondaria. Cmq venga a… - colorsofeeling : RT @coldblackarrow: ?? Thais (moglie di Allan) saluta Napoli con un bel messaggio ?? ?? Fra i commenti compaiono i cuoricini di Jessica Ziolek… - AApache10 : RT @totofanatici: Toto' Peppino e i Fuorilegge - 'I Famosi Antipasti di Mia Moglie!!' Titina Leggenda - Leggende Usa il #RETWEEET, #seguim… - coldblackarrow : ?? Thais (moglie di Allan) saluta Napoli con un bel messaggio ?? ?? Fra i commenti compaiono i cuoricini di Jessica Zi… - brunopistolese : mi ha ricordato il M5S in campania, quando alle elezioni comunali il nostro candidato ( branbilla di torino) disse… -

