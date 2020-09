Le vetrine Rinascente dedicate ai talenti del Made in Italy (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le vetrine de La Rinascente sono leggenda da quando ancora si chiamavano Magazzini Fratelli Bocconi e, dagli attesissimi addobbi natalizi ai messaggi di speranza che le hanno vestite durante i mesi di lockdown, quello che contengono è cruciale per il department store. Fino al 5 ottobre i 13 brand che le occuperanno sono i talenti selezionati dal progetto congiunto Camera Nazionale della Moda Italiana e Rinascente lanciato in occasione della Fashion Week. Tredici marchi emergenti italiani - Twins Florence, DROMe, Nico Giani, Simona Marziali - MRZ, IINDACO, Vitelli, BLAZÉ Milano, Act N°1, Marco de Vincenzo, Fantabody, Flapper Genevieve Xhaet, Marco Rambaldi e VÌEN - che saranno in vendita al quarto piano di Rinascente in uno spazio ridisegnato da due studi di giovani, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lede Lasono leggenda da quando ancora si chiamavano Magazzini Fratelli Bocconi e, dagli attesissimi addobbi natalizi ai messaggi di speranza che le hanno vestite durante i mesi di lockdown, quello che contengono è cruciale per il department store. Fino al 5 ottobre i 13 brand che le occuperanno sono iselezionati dal progetto congiunto Camera Nazionale della Moda Italiana elanciato in occasione della Fashion Week. Tredici marchi emergenti italiani - Twins Florence, DROMe, Nico Giani, Simona Marziali - MRZ, IINDACO, Vitelli, BLAZÉ Milano, Act N°1, Marco de Vincenzo, Fantabody, Flapper Genevieve Xhaet, Marco Rambaldi e VÌEN - che saranno in vendita al quarto piano diin uno spazio ridisegnato da due studi di giovani, ...

Ultime Notizie dalla rete : vetrine Rinascente CNMI e Rinascente supportano giovani talenti del Made in Italy FashionNetwork.com IT Milano, La Rinascente mette in vetrina 13 emergenti

Tredici brand giovani del made in Italy avranno una vetrina d’eccezione, quella della Rinascente, un luogo talmente rappresentativo della città da appartenere un po alla storia della moda di Milano. I ...

Moda al via a Milano le sfilate, 'dobbiamo convivere con virus'

"E' difficile organizzare eventi fisici ma dobbiamo farlo, dobbiamo convivere con il virus, non possiamo aspettare che tutto si risolva": così Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Mod ...

