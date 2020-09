Lazio, Peruzzi: «Mio rimpianto non aver completato gli studi» – VIDEO (Di mercoledì 23 settembre 2020) Peruzzi: «Mio rimpianto non aver completato gli studi» Angelo Peruzzi, team manager della Lazio, ha parlato a margine dell'evento biancoceleste Gepostet von Calcio News 24 am Mittwoch, 23. September 2020 Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei diplomi post-carriera Angelo Peruzzi, club manager della Lazio, ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del 1° percorso formativo post-carriera Calcio – Educazione – Cultura. Le sue parole. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020): «Mionongli» Angelo, team manager della, ha parlato a margine dell'evento biancoceleste Gepostet von Calcio News 24 am Mittwoch, 23. September 2020 Angelo, club manager della, ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei diplomi post-carriera Angelo, club manager della, ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei diplomi del 1° percorso formativo post-carriera Calcio – Educazione – Cultura. Le sue parole. Leggi su Calcionews24.com

