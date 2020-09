Coronavirus in Irpinia, ennesimo positivo ad Avellino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Coronavirus a Taurasi, il vicesindaco è negativo 23 settembre 2020 Coronavirus, dimessi il dipendente della Provincia e l'ex vice prefetto 23 settembre 2020 L'Azienda Sanitaria Locale comunica che è ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 23 settembre 2020)a Taurasi, il vicesindaco è negativo 23 settembre 2020, dimessi il dipendente della Provincia e l'ex vice prefetto 23 settembre 2020 L'Azienda Sanitaria Locale comunica che è ...

occhio_notizie : #Coronavirus in Irpinia, solo un nuovo positivo ad Avellino: il bollettino del 23 settembre - bassairpinia : Coronavirus. Oggi l'unico positivo in Irpinia ad Avellino. - - infoitinterno : Coronavirus, aumentano i contagi in Irpinia: oggi 12 casi positivi - infoitinterno : Coronavirus, 12 nuovi positivi in Irpinia: preoccupano Avellino e il Mandamento - - ilCiriaco : #Irpinia Coronavirus, 6 nuovi casi positivi in Irpinia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Irpinia Coronavirus in Irpinia: 6 casi in più: 3 a Torrioni e 1 a Cervinara, Sperone e Rotondi. Le tabelle Nuova Irpinia Coronavirus, un solo nuovo positivo: è di Avellino

Un solo positivo al Coronavirus registrato oggi in Irpinia. L’Asl di Avellino ha comunicato che il caso appartiene al capoluogo: è un residente ad Avellino, rientrato dall’estero nei giorni scorsi e s ...

Ecco le regole per il trasporto pubblico in sicurezza

L’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, in vista della ripresa delle attività scolastiche e tenuto conto delle “Linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19”, informa delle nuove ...

Un solo positivo al Coronavirus registrato oggi in Irpinia. L’Asl di Avellino ha comunicato che il caso appartiene al capoluogo: è un residente ad Avellino, rientrato dall’estero nei giorni scorsi e s ...L’Azienda di Trasporto Pubblico Locale, in vista della ripresa delle attività scolastiche e tenuto conto delle “Linee guida per il contenimento della diffusione del Covid-19”, informa delle nuove ...