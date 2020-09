Col numero di ottobre - A richiesta il dossier Q Prove Hybrid (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sempre più modelli dispongono anche di una versione ibrida, mild, full o plug-in: destreggiarsi in questo nuovo mercato elettrificato, però, non è affatto semplice. Il dossier Q Prove Hybrid fa il punto della situazione sulle ultime vetture entrate in gamma con test, anticipazioni e analisi dettagliate: nelle 128 pagine del nostro speciale troverete tutte le novità che entreranno a listino nei prossimi mesi, approfondimenti e le Prove su strada di diverse auto, come la Kia XCeed 1.6 GDI Phev, le Fiat Panda e 500, la Ford Puma, la Honda Jazz, la Lancia Ypsilon, la Mazda CX-30, la Mercedes-Benz Classe A, la Volkswagen Golf e le Toyota C-HR, Yaris e Prius. Per spiegarvi come ottenere il massimo da un'ibrida plug-in, siamo inoltre saliti a bordo di un'Audi A6 Avant 55 TFSI e. Il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sempre più modelli dispongono anche di una versione ibrida, mild, full o plug-in: destreggiarsi in questo nuovo mercato elettrificato, però, non è affatto semplice. Ilfa il punto della situazione sulle ultime vetture entrate in gamma con test, anticipazioni e analisi dettagliate: nelle 128 pagine del nostro speciale troverete tutte le novità che entreranno a listino nei prossimi mesi, approfondimenti e lesu strada di diverse auto, come la Kia XCeed 1.6 GDI Phev, le Fiat Panda e 500, la Ford Puma, la Honda Jazz, la Lancia Ypsilon, la Mazda CX-30, la Mercedes-Benz Classe A, la Volkswagen Golf e le Toyota C-HR, Yaris e Prius. Per spiegarvi come ottenere il massimo da un'ibrida plug-in, siamo inoltre saliti a bordo di un'Audi A6 Avant 55 TFSI e. Il ...

