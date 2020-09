Benevento | De Pierro | “Bene la formula del campo largo del centrosinistra”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Ildella coalizione a sostegno del Presidente De Luca ha restituito un risultato elettorale di assoluta chiarezza sulla volontà dei nostri concittadini di affidarsi per un nuovo quinquennio alle capacità di innovazione, di sviluppo e di sintesi, di Vincenzo De Luca”. Inizia così una nota stampa a firma di Francesco De, capogruppo consiliare adel Partito Democratico. “All’interno dello schieramento di centro-sinistra – continua De– uscito nettamente vincente dalle elezioni regionali appena concluse, hanno primeggiato, anche in provincia di, e nella stessa città capoluogo, le liste del PD e di De Luca Presidente, che ...

ottopagine : De Pierro: 'Regionali: risultato importante per coalizione Pd' #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Pierro

NTR24

l’uscente Gianpiero Zinzi e Attilio Pierro) due per Forza Italia (l’uscente Massimo Grimaldi e Annarita Patriarca) e uno per Udc (Gennaro Cinque). Sette consiglieri per il Movimento 5 stelle: Valeria ...Trentadue seggi più il governatore rieletto Vincenzo De Luca su un totale di 51 consiglieri. Questa l’ampiezza della maggioranza di centrosinistra uscita dalle urne. Undici seggi, compreso il candidat ...