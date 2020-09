Battisti, il legale: “E’ minacciato dall’Isis, in carcere non si trova bene” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – “Cesare Battisti non si trova bene a Rossano, con personaggi dell’Isis detenuti in Alta Sicurezza, con i quali non si può certamente relazionare”. E’ quanto dichiarato dall’avvocato Gianfranco Sollai all’Adnkronos. Secondo il legale dell’ex terrorista rosso, l’ergastolano “ha subito minacce dall’Isis nel 2004 e nel 2015, per aver espresso pubblicamente le sue idee sui terroristi islamici, mentre si trovava in Brasile. E peraltro sta scrivendo un libro proprio incentrato sull’Isis”. L’avvocato fa poi sapere che né lui né il suo collega nella difesa, Davide Steccanella, hanno avuti contatti con Battisti da quando ha detenuto in Calabria. “Per quanto riguarda me, sembra che ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – “Cesarenon sibene a Rossano, con personaggi dell’Isis detenuti in Alta Sicurezza, con i quali non si può certamente relazionare”. E’ quanto dichiarato dall’avvocato Gianfranco Sollai all’Adnkronos. Secondo ildell’ex terrorista rosso, l’ergastolano “ha subito minacce dall’Isis nel 2004 e nel 2015, per aver espresso pubblicamente le sue idee sui terroristi islamici, mentre siva in Brasile. E peraltro sta scrivendo un libro proprio incentrato sull’Isis”. L’avvocato fa poi sapere che né lui né il suo collega nella difesa, Davide Steccanella, hanno avuti contatti conda quando ha detenuto in Calabria. “Per quanto riguarda me, sembra che ci ...

