AresGate: chi è il Lucifero di cui parlano Adua Del Vesco e Massimiliano Morra? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Massimiliano Morra e Adua Del Vesco L'affare è serio, preoccupa, e più si va avanti più vengono fuori pezzi di un puzzle inquietante, che rimanda l'immagine di quella che ormai in molti considerano una setta, nella quale diversi personaggi del mondo dello spettacolo sarebbero incappati. Un caso nato dal confronto avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e che sui social è ormai chiamato #AresGate, con riferimento alla casa di produzione Ares Film, che ha portato i due attori alla ribalta qualche anno fa. Dal confronto tra i due ex fidanzati, viene fuori la figura di un uomo "molto cattivo", che Morra ...

