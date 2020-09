Torna in carcere il boss Pasquale Zagaria (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET - Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 22 SET -in, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Ilè stato trasferito questa mattina neldi Opera a Milano, la ...

furiadicheb1985 : RT @rep_napoli: Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere [di LIANA MILELLA] [aggiornamento delle 08:57] - iconanews : Torna in carcere il boss Pasquale Zagaria - anna_annie12 : Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere - Marco_chp1 : RT @AnsaLombardia: Torna in carcere il boss Pasquale Zagaria. Era agli arresti domiciliari da aprile, trasferito a Opera | #ANSA https://t.… - rep_napoli : Camorra, il boss Pasquale Zagaria torna in carcere [di LIANA MILELLA] [aggiornamento delle 08:57] -