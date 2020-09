Torna in carcere il boss Pasquale Zagaria (Di martedì 22 settembre 2020) Torna in carcere Pasquale Zagaria. Il suo trasferimento ai domiciliari aveva aperto la questione della scarcerazione dei boss durante l’emergenza coronavirus. Camorra, , che si trovava ai domiciliari dai tempi dell’emergenza coronavirus. Zagaria è stato trasferito nell’istituto di Opera, nei pressi di Milano. Il suo trasferimento ai domiciliari aveva aperto il caso delle scarcerazioni dei boss durante la fase dura dell’emergenza coronavirus. Torna in carcere Pasquale Zagaria Scaduta la detenzione domiciliare, Zagaria è Tornato in carcere, a Opera, nei pressi di Milano. La scarcerazione La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 22 settembre 2020)in. Il suo trasferimento ai domiciliari aveva aperto la questione della scarcerazione deidurante l’emergenza coronavirus. Camorra, , che si trovava ai domiciliari dai tempi dell’emergenza coronavirus.è stato trasferito nell’istituto di Opera, nei pressi di Milano. Il suo trasferimento ai domiciliari aveva aperto il caso delle scarcerazioni deidurante la fase dura dell’emergenza coronavirus.inScaduta la detenzione domiciliare,to in, a Opera, nei pressi di Milano. La scarcerazione La ...

