Morata alla Juve è una sorpresa solo per chi mai l’aveva considerato (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata torna alla Juve, con la soddisfazione di chi sente di essere rientrato a casa. Era l’unica alternativa credibile a Dzeko, quindi la sorpresa può essere per chi non l’aveva mai considerato in orbita bianconera. Le motivazioni sono molto importanti, all’Atletico Madrid si sentiva chiuso e poco utile alla causa. Il lavoro fatto dalla Juve, sottotraccia e che vi abbiamo raccontato, era propedeutico rispetto alla possibilità che si potesse inceppare qualcosa in chiave Dzeko. L’intoppo è arrivato, la Juve si è fatta trovare pronta, pur non essendo Alvaro la prima scelta. Ma di sicuro un matrimonio bis voluto dal club e dallo stesso attaccante, con ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Alvarotorna, con la soddisfazione di chi sente di essere rientrato a casa. Era l’unica alternativa credibile a Dzeko, quindi lapuò essere per chi non l’aveva maiin orbita bianconera. Le motivazioni sono molto importanti, all’Atletico Madrid si sentiva chiuso e poco utilecausa. Il lavoro fatto d, sottotraccia e che vi abbiamo raccontato, era propedeutico rispettopossibilità che si potesse inceppare qualcosa in chiave Dzeko. L’intoppo è arrivato, lasi è fatta trovare pronta, pur non essendo Alvaro la prima scelta. Ma di sicuro un matrimonio bis voluto dal club e dallo stesso attaccante, con ...

