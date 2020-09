Moggi: Napoli d’alta classifica se De Laurentiis non vende Koulibaly (Di martedì 22 settembre 2020) Moggi e il Napoli. Nel suo consueto commento del martedì su Libero, Luciano Moggi – protagonista indiscusso di Calciopoli ai tempi della Juventus (due scudetti revocati) e radiato dal calcio – ha inserito il Napoli tra le favorite del campionato. Il Napoli (0-2), al Tardini, ha sofferto nella prima parte, ma è riuscito ad esercitare superiorità nel seconda soprattutto dopo i cambi effettuati da Gattuso. È stato infatti l’ingresso in campo di Osimhen a sbloccare la sfida: il nigeriano non ha segnato, ma ha mandato in gol prima Mertens e poi Insigne, scombinando i piani difensivi degli emiliani con le sue piroette e la sua velocità. È così che il Napoli, a completa trazione anteriore (4 attaccanti: Insigne, Lozano, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020)e il. Nel suo consueto commento del martedì su Libero, Luciano– protagonista indiscusso di Calciopoli ai tempi della Juventus (due scudetti revocati) e radiato dal calcio – ha inserito iltra le favorite del campionato. Il(0-2), al Tardini, ha sofferto nella prima parte, ma è riuscito ad esercitare superiorità nel seconda soprattutto dopo i cambi effettuati da Gattuso. È stato infatti l’ingresso in campo di Osimhen a sbloccare la sfida: il nigeriano non ha segnato, ma ha mandato in gol prima Mertens e poi Insigne, scombinando i piani difensivi degli emiliani con le sue piroette e la sua velocità. È così che il, a completa trazione anteriore (4 attaccanti: Insigne, Lozano, ...

