Ica | banchetti ecosostenibili realizzati con l’aiuto degli alpini

(Di martedì 22 settembre 2020) A scuola in sicurezza grazie anche all’ultima creazione Ica. L’azienda civitanovese della famiglia Paniccia fa parte della squadra che ha prodotto il Banchetto Piano. Un progetto, del Gruppo Zordan, che permette di sopperire alla prevista carenza di banchi alla riapertura delle scuole. Il nome è stato scelto perché il manufatto è ricavato da fogli “piani” di multistrato di pioppo, coltivato in Italia, e prodotto in Italia, certificato Pefc,e perché è un piano di lavoro per gli studenti. Ica ha dato il suo contributo con una delle ultime innovazioni introdotte dal proprio laboratorio di Ricerca e Sviluppo: una vernice igienizzante ad alta resistenza, Aseptica. Si tratta di una nuova linea per interni, la cui composizione permette un’ottimale protezione del manufatto e gli conferisce elevatissime caratteristiche di ...