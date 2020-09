GF Vip, le lacrime della Gregoraci e la rabbia di Signorini: pagelle della 3° puntata (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip torna con una terza puntata ricca di momenti emozionanti e colpi di scena. Fausto Leali ha lasciato la Casa dopo le parole su Enock, mentre Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno avuto un confronto. lacrime per Elisabetta Gregoraci che ha parlato di Flavio Briatore e scontro fra Signorini e la Pepe. ALFONSO Signorini: Ancora una volta Alfonso Signorini ha saputo guidare in modo magistrale lo show, dimostrando di saper mescolare sentimenti e gioco in un equilibrio perfetto. Amico e confidente, il conduttore in grado di “bacchettare” i concorrenti quando è necessario, svelando la sua innata capacità di avere a che fare con le emozioni umane. VOTO: 9. FRANCESCA PEPE: Entrata nella Casa del GF Vip nella seconda puntata, ... Leggi su dilei (Di martedì 22 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip torna con una terzaricca di momenti emozionanti e colpi di scena. Fausto Leali ha lasciato la Casa dopo le parole su Enock, mentre Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno avuto un confronto.per Elisabettache ha parlato di Flavio Briatore e scontro frae la Pepe. ALFONSO: Ancora una volta Alfonsoha saputo guidare in modo magistrale lo show, dimostrando di saper mescolare sentimenti e gioco in un equilibrio perfetto. Amico e confidente, il conduttore in grado di “bacchettare” i concorrenti quando è necessario, svelando la sua innata capacità di avere a che fare con le emozioni umane. VOTO: 9. FRANCESCA PEPE: Entrata nella Casa del GF Vip nella seconda, ...

