Elezioni regionali 2020. Conte, la mancata sconfitta e i passi incerti su Recovery e Mes (Di martedì 22 settembre 2020) Se il sospiro di sollievo si trasforma in euforia per una presunta vittoria c?è da attendersi il post sbornia, solitamente per molti complicato. A sinistra è bastato conservare...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni Regionali 2020, i risultati definitivi Corriere della Sera Scheda, Regionali: centrodestra governa 14 regioni, csx 5

Questa mattina comincera’ lo spoglio delle regionali in Valle d’Aosta, dove finora il Presidente e’ stato dell’Union Valdotaine. Sempre stamattina lo spoglio per le elezioni comunali. In ballo ci sono ...

Regionali, nel Mont Cervin Lega davanti a UV e VdA Unie

FENIS. Sono stati tutti scrutinati i 9.570 voti raccolti dal polo di scrutinio n° 5 del Mont Cervin. Lo scenario politico rispecchia grosso modo l'andamento generale delle elezioni regionali. La Lega ...

