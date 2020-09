Coronavirus, positivo un fedele: chiesa chiusa a Fuorigrotta (Di martedì 22 settembre 2020) Un caso di Covid-19 è stato registrato all’interno della chiesa di Santa Maria Solitaria situata in Via Diocleziano presso Fuorigrotta, quartiere di Napoli. A causa del fedele, frequentatore della parrocchia di mezza età, risultato positivo, la struttura ha chiuso per precauzione. “Vi comunico che a causa di contagio di Covid la chiesa è stata chiusa. … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Un caso di Covid-19 è stato registrato all’interno delladi Santa Maria Solitaria situata in Via Diocleziano presso, quartiere di Napoli. A causa del, frequentatore della parrocchia di mezza età, risultato, la struttura ha chiuso per precauzione. “Vi comunico che a causa di contagio di Covid laè stata. … L'articolo

TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, il nuovo acquisto Vedat Muriqi è risultato positivo al Coronavirus - DiMarzio : #Torino, altro tampone positivo nella prima squadra - SkyTG24 : Coronavirus, in Brianza bimbo fa tampone e va a scuola prima di sapere l'esito: positivo - patriziagatto3 : RT @Teresat14547770: C'è un positivo al Coronavirus in giro per la città » Italia & Mondo - Teresat14547770 : C'è un positivo al Coronavirus in giro per la città » Italia & Mondo -