Allerta Meteo Liguria: instabilità in aumento, scatta la criticità per temporali (Di martedì 22 settembre 2020) La Liguria è entrata in una fase molto instabile, a tratti perturbata con rovesci, temporali anche forti e venti in rinforzo. Arpal ha emanato l'Allerta gialla per temporali: l'Allerta è scattata alle 14 di oggi, martedi' 22 settembre, su tutta la regione e si concluderà: a ponente e nell'entroterra di ponente (zone a, d) alle 23.59 di oggi, martedi' 22 settembre sul centro, il levante e l'entroterra di levante (zone b,c,e) alle 14 di domani mercoledi' 23 settembre L'Allerta riguarda i bacini piccoli e medi della regione. Già in mattinata alcune zone della regione sono state interessate da fenomeni localmente forti. Una cella temporalesca ha interessato la parte occidentale della provincia ...

