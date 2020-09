Vota al tavolino di un bar, è polemica (Di lunedì 21 settembre 2020) Nonostante le difficoltà sembra essere andato quasi tutto per il meglio ieri mattina dinanzi ai seggi elettorali. Per la prima volta, gli elettori sono stati chiamati al voto con una pandemia in corso e le norme da seguire non sono poche, a partire dall’obbligo delle mascherine fino al divieto di creare assembramenti dinanzi ai seggi. Lunghe code si sono però verificate nella mattinata di ieri presso il settore anagrafe. Molti cittadini, infatti, dovevano rinnovare la scheda elettorale o chiederne una nuova ma le operazioni sono andate molto a rilento tanto da costringere alcuni elettori a tornare a casa, rinunciando al voto. Al Convitto nazionale Tasso tutto è andato secondo le regole: ci sono stati alcuni momenti di fila ma le operazioni all’interno dei seggi procedevano speditamente. Alcuni elettori hanno chiesto agli addetti alla sicurezza di poter ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 21 settembre 2020) Nonostante le difficoltà sembra essere andato quasi tutto per il meglio ieri mattina dinanzi ai seggi elettorali. Per la prima volta, gli elettori sono stati chiamati al voto con una pandemia in corso e le norme da seguire non sono poche, a partire dall’obbligo delle mascherine fino al divieto di creare assembramenti dinanzi ai seggi. Lunghe code si sono però verificate nella mattinata di ieri presso il settore anagrafe. Molti cittadini, infatti, dovevano rinnovare la scheda elettorale o chiederne una nuova ma le operazioni sono andate molto a rilento tanto da costringere alcuni elettori a tornare a casa, rinunciando al voto. Al Convitto nazionale Tasso tutto è andato secondo le regole: ci sono stati alcuni momenti di fila ma le operazioni all’interno dei seggi procedevano speditamente. Alcuni elettori hanno chiesto agli addetti alla sicurezza di poter ...

saracino58 : RT @salvatore1953: Forse potrebbe sembrare esagerato, ma chi vota si al referendum, in questo momento storico è un traditore della Patria.… - ANTONIOLROBERT1 : RT @salvatore1953: Forse potrebbe sembrare esagerato, ma chi vota si al referendum, in questo momento storico è un traditore della Patria.… - Mary82193809 : RT @salvatore1953: Forse potrebbe sembrare esagerato, ma chi vota si al referendum, in questo momento storico è un traditore della Patria.… - Piero42395724 : RT @salvatore1953: Forse potrebbe sembrare esagerato, ma chi vota si al referendum, in questo momento storico è un traditore della Patria.… - gaiagioiared : RT @salvatore1953: Forse potrebbe sembrare esagerato, ma chi vota si al referendum, in questo momento storico è un traditore della Patria.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vota tavolino Elezioni: Veneto, Lorenzoni dopo Covid vota da casa Agenzia ANSA Affluenza, il virus non ferma gli elettori: in Toscana ha votato il 45,89%

Il virus non li ha fermati. Ebbene sì, la prima vera sorpresa delle elezioni 2020 sono proprio loro: gli elettori. Nonostante le paure che hanno proceduto il voto e nonostante l’obbligo delle mascheri ...

ELEZIONI REGIONALI VENETO 2020/ Diretta risultati: crolla l’affluenza a Belluno…

Riaprono le urne anche nella Regione Veneto per le Elezioni Regionali 2020. Dalle 7 è possibile votare, se non è stato possibile farlo ieri, ma fino alle 15. Poi comincerà la fase che porta ai risulta ...

Milano, il voto in quarantena tra schede imbustate e infermieri-scrutatori

«Votare è un dovere. Mi arrabbio sempre moltissimo con gli astenuti e sono grato agli operatori che mi hanno permesso di votare qui, a casa, anche se richiederlo non è stato semplicissimo a livello bu ...

Il virus non li ha fermati. Ebbene sì, la prima vera sorpresa delle elezioni 2020 sono proprio loro: gli elettori. Nonostante le paure che hanno proceduto il voto e nonostante l’obbligo delle mascheri ...Riaprono le urne anche nella Regione Veneto per le Elezioni Regionali 2020. Dalle 7 è possibile votare, se non è stato possibile farlo ieri, ma fino alle 15. Poi comincerà la fase che porta ai risulta ...«Votare è un dovere. Mi arrabbio sempre moltissimo con gli astenuti e sono grato agli operatori che mi hanno permesso di votare qui, a casa, anche se richiederlo non è stato semplicissimo a livello bu ...