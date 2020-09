Veneto, la lista Zaia prende il triplo della Lega. Il governatore nega dualismi con Salvini ma dice: “A me consenso che non va al partito” (Di lunedì 21 settembre 2020) È stato un trionfo annunciato. Ma durante tutta la sua festa, Luca Zaia, il governatore più votato di sempre in Italia, è costretto a mettere le mani avanti. E smentire più e più volte qualsiasi contrapposizione con Matteo Salvini. “Ci siamo messaggiati, mi ha fatto i complimenti. Ma fra noi non c’è nessun dualismo. Io penso a governare il Veneto, non ho nessuna velleità politica nazionale. A me la vita ha dedicato questo ruolo, che è quello di amministrare”, ripete fino alla fine il presidente del Veneto. Che sceglie di festeggiare la terza elezione nella sede del K3 di Treviso, sede trevigiana della Lega. Lo attendono per ore i fan leghisti, ma lui vuole aspettare che i voti si consolidino. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) È stato un trionfo annunciato. Ma durante tutta la sua festa, Luca, ilpiù votato di sempre in Italia, è costretto a mettere le mani avanti. E smentire più e più volte qualsiasi contrapposizione con Matteo. “Ci siamo messaggiati, mi ha fatto i complimenti. Ma fra noi non c’è nessun dualismo. Io penso a governare il, non ho nessuna velleità politica nazionale. A me la vita ha dedicato questo ruolo, che è quello di amministrare”, ripete fino alla fine il presidente del. Che sceglie di festeggiare la terza elezione nella sede del K3 di Treviso, sede trevigiana. Lo attendono per ore i fan leghisti, ma lui vuole aspettare che i voti si consolidino. ...

chedisagio : In Veneto Lista Zaia 41,2% Lega 15,8% Matteo, dobbiamo parlare - you_trend : ?? #Veneto: se la lista #Zaia proseguisse con il 51,8% dei voti di lista (con l'80% dei voti totali che contiene un'… - davidallegranti : A giugno Flavio Tosi mi disse: 'Zaia vincerebbe persino senza la Lega'. La Lista Zaia in Veneto è al 47 per cento p… - andreafrugiuele : @gyn_lemon E il tocco magico del felpato sembra essere in crisi. E in veneto la lista personale di Zaia ha massacra… - Tenhund : RT @you_trend: ?? #Veneto: se la lista #Zaia proseguisse con il 51,8% dei voti di lista (con l'80% dei voti totali che contiene un'indicazio… -