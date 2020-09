L'Inghilterra rischia 200 morti al giorno, impennata di contagi in Belgio (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra l′11 e il 17 settembre scorsi in Belgio i nuovi contagi sono stati in media ogni giorno 1.196, il 62% in più rispetto alla settimana precedente. Nella sola giornata di lunedì 14 settembre i nuovi casi sono stati 1.717, una cifra che segna un nuovo record.“Il numero dei contagi è due volte più alto di quello registrato nella seconda metà del mesi di agosto”, ha indicato un portavoce dell’istituto per la salute pubblica Sciensano durante una conferenza stampa. In particolare l’ondata sta colpendo i giovani nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni.Il Regno Unito invece potrebbe tornare a ottobre a registrare 50.000 contagi al giorno (contro i 3900 di ieri) e 200 morti quotidiani, se ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra l′11 e il 17 settembre scorsi ini nuovisono stati in media ogni1.196, il 62% in più rispetto alla settimana precedente. Nella sola giornata di lunedì 14 settembre i nuovi casi sono stati 1.717, una cifra che segna un nuovo record.“Il numero deiè due volte più alto di quello registrato nella seconda metà del mesi di agosto”, ha indicato un portavoce dell’istituto per la salute pubblica Sciensano durante una conferenza stampa. In particolare l’ondata sta colpendo i giovani nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni.Il Regno Unito invece potrebbe tornare a ottobre a registrare 50.000al(contro i 3900 di ieri) e 200quotidiani, se ...

