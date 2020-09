La banana sul muro di Maurizio Cattelan approda al Guggenheim

ScrivoArte : RT @CommozioniA: Tornando alla #banana alla '#Commedia' di #Cattelan, ricordiamo che era una riflessione sì sulla caducità di alcune opere… - CommozioniA : Tornando alla #banana alla '#Commedia' di #Cattelan, ricordiamo che era una riflessione sì sulla caducità di alcune… - crivellanna : Banana sul muro di Cattelan approda a Guggenheim - Arte - ANSA - MichelaSapienza : RT @SanremoAncheNoi: ' Banana sul muro di Maurizio Cattelan approda al Guggenheim - Ultima Ora - ANSA - SanremoAncheNoi : RT @SanremoAncheNoi: ' Banana sul muro di Maurizio Cattelan approda al Guggenheim - Ultima Ora - ANSA -

Il Guggenheim Museum di New York annuncia di aver avuto Comedian, la banana attaccata al muro con nastro adesivo da Cattelan, in omaggio da un donatore anonimo Nelle dinamiche prevedibili – e, diciamo ...Completo Gucci e fiamma ossidrica in mano. Maurizio Cattelan (Padova, 1960) si lascia immortalare impersonando un moderno sputafuoco, diventando l’uomo copertina del numero di settembre 2020 del mensi ...Una casa immersa nella natura con vista sul lago di Como non è un sogno da vip, visto che sembra tanto piacere a loro, ma può essere la meta anche delle nostre vacanze visto che è possibile affittarne ...