“Il ‘sì’ del referendum non risolve i problemi di governance che abbiamo”, denuncia la Bellanova (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre, come è giusto che sia, all’interno della maggioranza c’è chi brinda sia per il ‘pericolo scampato’ in Toscana che per l’affermazione d altri candidati, come De Luca, da Bruxelles la ministra Bellanova – fra l’altro accesa fautrice del ‘No’ – ha rilasciato in merito all’esito degli scrutini sul referendum, alcuni affermazioni interessanti: “Le scelte degli elettori vanno sempre rispettate ma io credo che il risultato del referendum con la vittoria del ‘Sì’ non risolva nessuno dei problemi di governance che ha questo Paese“. Bellanova: “Ci sono ancora tanti temi fermi da affrontare” Come spiega infatti la ministra renziana, l’esecutivo ”Soprattutto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre, come è giusto che sia, all’interno della maggioranza c’è chi brinda sia per il ‘pericolo scampato’ in Toscana che per l’affermazione d altri candidati, come De Luca, da Bruxelles la ministra– fra l’altro accesa fautrice del ‘No’ – ha rilasciato in merito all’esito degli scrutini sul, alcuni affermazioni interessanti: “Le scelte degli elettori vanno sempre rispettate ma io credo che il risultato delcon la vittoria del ‘Sì’ non risolva nessuno deidiche ha questo Paese“.: “Ci sono ancora tanti temi fermi da affrontare” Come spiega infatti la ministra renziana, l’esecutivo ”Soprattutto ...

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - Pontifex_it : Il cammino della riconciliazione richiede pazienza e fiducia. Non si ottiene la #pace se non la si spera. - GassmanGassmann : Anche il Giaguaro sta per estinguersi. Bruciato 85% del suo territorio negli incendi in Amazzonia. Il pianeta si es… - Valetgd : RT @lercionotizie: #ultimora Parlamentari del M5S esultano per il taglio dei parlamentari poi si accorgono di essere parlamentari https://t… - GiuncoD : RT @borghi_claudio: Ah... un'ultima cosa: avete voluto il SI? Benissimo. Mi pare ovvio che da oggi l'attuale parlamento sia totalmente dele… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il ‘sì’ I nanocristalli dorati che raccolgono tutta la luce del sole Fortune Italia