Il fenomeno Erdogan tra mito e realtà

rubio_chef : @anbellati Erdogan maiale assassino, curdi fratelli, Iran il paese più bello al mondo strozzato da nazisti assassin… -

Ultime Notizie dalla rete : fenomeno Erdogan

Lavoce.info

Nel pieno di una pandemia la politica può più della scienza per quanto riguarda vita e morte di una popolazione. E' questa la motivazione con cui gli organizzatori dello stravagante premio IgNobel 202 ...Milano, 10 set. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato di un possibile ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale ratificato nel 2011 volt ...Un’analisi di Eric Denécé ricorda come ci siano dei Paesi, tra cui la Turchia, che sfruttano la passività europea per diffondere idee terroristiche Eric Denécé, Direttore del Centre Français de Recher ...