Equinozio d’autunno 2020 | quando cade e perché non è il 21 settembre

(Di lunedì 21 settembre 2020) L’d’autunno? Arriva un po’ in ritardo. Anzi no, cadrà lo stesso giorno degli altri anni. Però non sarà il 21. Infatti, diversamente dalla vulgata comune che vuole la snza astronomica del cambio di stagione il giorno 21 ogni tre mesi dell’anno – 21 dicembre, 21 marzo, 21 giugno, 21– è proprio nel nono mese a cavallo tra estate e autunno che il giorno 21 non viene rispettato da anni. Intanto l’d’autunno, il giorno in cui la durata del giorno è esattamente uguale alla durata della notte, cadrà il 22alle 15 e 31. Leggermente in anticipo rispetto al giorno in cui è caduto negli ultimi due anni, ...