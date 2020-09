DIRETTA VIDEO – Grande Fratello Vip – 21 Settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) Mancano poche ore alla terza puntata del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Il reality partito con il piene giusto sembra dare i primi frutti e le prime confessioni all’interno della casa grazie ai concorrenti. Nonostante tutti mostrino la parte più forte di loro, sono già diverse le gieffine che si sono lasciate andare a un pianto disperato e liberatorio per lo stress e la tensione degli ultimi giorni. Lo scorso venerdì infatti, sono entrati gli ultimi concorrenti tranne Paolo Brosio che, ha dovuto trattenersi in ospedale per risolvere alcuni suoi problemi personali. DIRETTA VIDEO – Grande Fratello Vip Nonostante moltissimi concorrenti del GF Vip stanno pian piano raccontando parti ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Mancano poche ore alla terza puntata delVip condotta da Alfonso Signorini insieme ai suoi due opinionisti Antonella Elia e Pupo. Il reality partito con il piene giusto sembra dare i primi frutti e le prime confessioni all’interno della casa grazie ai concorrenti. Nonostante tutti mostrino la parte più forte di loro, sono già diverse le gieffine che si sono lasciate andare a un pianto disperato e liberatorio per lo stress e la tensione degli ultimi giorni. Lo scorso venerdì infatti, sono entrati gli ultimi concorrenti tranne Paolo Brosio che, ha dovuto trattenersi in ospedale per risolvere alcuni suoi problemi personali.Vip Nonostante moltissimi concorrenti del GF Vip stanno pian piano raccontando parti ...

