Arezzo | Ghinelli centrodestra verso la conferma a sindaco

(Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali diil candidatodel centrosinistra Luciano Ralli è indietro, al 33-37%, mentre il candidato del, Alessandro, è netto in vantaggio con il 46,5-50,5%. La copertura del campione è dell'80%

Arezzo, 21 settembre 2020 - E' Alessandro Ghinelli, il sindaco uscente, il front runner assoluto degli exit poll di Antonio Noto elaborati per Raiuno. La sua forchetta è tra il 46,5 e il 50,5 per ...AREZZO – Alessandro Ghinelli si avvia ad essere confermato sindaco di Arezzo. Secondo il primo exit-poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Arezzo il candidato sindaco del ...Il centrodestra conserva il sindaco di Venezia e va al secondo turno in lieve vantaggio sul centrosinistra a Bolzano. A Reggio Calabria è testa a testa tra i due candidati degli schieramenti contrappo ...