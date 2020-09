Appendino condannata: si autosospende dal M5S. “Ma non mi dimetto da sindaca” (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiara Appendino condannata a sei mesi per falso nel processo Ream. Ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. “Mi autosospendo dai 5 Stelle, ma non mi dimetto da sindaca di Torino” La sindaca di Torino Chiara Appendino è venuta a conoscenza della sentenza sul processo Rea nella giornata di oggi. E’ stata … L'articolo Appendino condannata: si autosospende dal M5S. “Ma non mi dimetto da sindaca” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) Chiaraa sei mesi per falso nel processo Ream. Ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. “Mi autosospendo dai 5 Stelle, ma non mida sindaca di Torino” La sindaca di Torino Chiaraè venuta a conoscenza della sentenza sul processo Rea nella giornata di oggi. E’ stata … L'articolo: sidal M5S. “Ma non mida sindaca” proviene da www.meteoweek.com.

