Appendino condannata per falso: resta sindaca, ma dice addio al direttivo M5s (Di lunedì 21 settembre 2020) condannata per falso ideologico, non incorre nella legge Severino e resta sindaca. Ma il futuro politico di Chiara Appendino si fa in salita. Tanto a Torino quanto in casa 5 stelle. La sindaca del capoluogo piemontese è stata condannata a sei mesi, in primo grado, per la vicenda Ream. Assolta dall’accusa di abuso d’ufficio, non decade dalla carica, ma si autosospende dal Movimento 5 stelle. E mentre l’ipotesi di una ricandidatura nel 2021 - cui oggi la sindaca non ha fatto cenno - sembra allontanarsi, i suoi, a livello locale fanno quadrato su di lei. Ma i problemi principali si pongono per i piani dei pentastellati a livello nazionale. Dopo la condanna e l’autosospensione, Chiara Appendino non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020)perideologico, non incorre nella legge Severino e. Ma il futuro politico di Chiarasi fa in salita. Tanto a Torino quanto in casa 5 stelle. Ladel capoluogo piemontese è stataa sei mesi, in primo grado, per la vicenda Ream. Assolta dall’accusa di abuso d’ufficio, non decade dalla carica, ma si autosospende dal Movimento 5 stelle. E mentre l’ipotesi di una ricandidatura nel 2021 - cui oggi lanon ha fatto cenno - sembra allontanarsi, i suoi, a livello locale fanno quadrato su di lei. Ma i problemi principali si pongono per i piani dei pentastellati a livello nazionale. Dopo la condanna e l’autosospensione, Chiaranon ...

