Allerta Meteo Lombardia, codice giallo per temporali forti: attivati i servizi di monitoraggio di Seveso e Lambro (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per temporali forti dalle ore 20 di oggi, lunedì 21 settembre. Lo comunica Palazzo Marino in una nota. Il comune di Milano attiverà il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Centro funzionalerischi naturali della Regioneha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) perdalle ore 20 di oggi, lunedì 21 settembre. Lo comunica Palazzo Marino in una nota. Il comune di Milano attiverà ildei livelli idrometrici dei fiumie del radar e sarannote le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MMidrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articoloWeb.

DPCgov : ? ??Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro ???? #AllertaGIALLA, martedì #22settembre, in 6 Regioni Leggi l'avvi… - Rayorebeld : RT @DPCgov: ? ??Ancora piogge e temporali al Nord e al Centro ???? #AllertaGIALLA, martedì #22settembre, in 6 Regioni Leggi l'avviso di condiz… - cremaonline : #Lombardia: allerta #meteo della Protezione civile per rischio temporali forti clicca qui per leggere la notizia… - qn_giorno : #Meteo, temporali forti in #Lombardia: scatta l'allerta gialla - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 22/09/2020, diramato dal @DPCgov il 21/09/2020 Ricevi #Allert… -