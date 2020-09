Al via la 75esima Assemblea generale Onu, la prima tutta virtuale (Di lunedì 21 settembre 2020) Per la prima volta nei 75 anni di storia delle Nazioni Unite, l'Assemblea generale dell'Onu si svolgerà a distanza. Nessun leader mondiale potrà essere presente oggi al Palazzo di Vetro di New York oggi per le celbrazioni inaugurali e tantomeno domani per l'avvio dei lavori. La pandemia di coronavirus impedisce assembramenti: gli interventi sono stati registrati e i video inviati al comitato organizzatore, che ha recepito le raccomandazioni del direttore generale Antonio Guterres a ridimensionare l'appuntamento. Si andrà avanti così fino alla fine, il 2 ottobre. Con una vera, sola, protagonista di tutti gli incontri, anche quelli paralleli: la piattaforma Zoom. La decisione di introdurre video preregistrati nel dibattito generale è stata presa a luglio.Il presidente ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) Per lavolta nei 75 anni di storia delle Nazioni Unite, l'dell'Onu si svolgerà a distanza. Nessun leader mondiale potrà essere presente oggi al Palazzo di Vetro di New York oggi per le celbrazioni inaugurali e tantomeno domani per l'avvio dei lavori. La pandemia di coronavirus impedisce assembramenti: gli interventi sono stati registrati e i video inviati al comitato organizzatore, che ha recepito le raccomandazioni del direttoreAntonio Guterres a ridimensionare l'appuntamento. Si andrà avanti così fino alla fine, il 2 ottobre. Con una vera, sola, protagonista di tutti gli incontri, anche quelli paralleli: la piattaforma Zoom. La decisione di introdurre video preregistrati nel dibattitoè stata presa a luglio.Il presidente ...

