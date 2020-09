A passeggio nel bosco | cadono nei pressi di uno stavolo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nel pomeriggio una donna di ottantasei anni si è infortunata durante una passeggiata assieme a due amiche nel tratto di strada panoramica forestale che collega Givigliana a Collinetta. Rientrando verso Givigliana due di loro sono cadute mentre scendevano lungo un tratto di sentiero che conduce ad unopresente lungo il tragitto. La donna di ottantasei anni si è procurata un forte trauma alla spalla ed è stata caricata dai soccorritori in ambulanza e condotta in ospedale per controlli, l’altra donna ha riportato solo lievi escoriazioni ed è rimasta presso lodi sua proprietà.Sul posto due tecnici della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico, due Vigili del Fuoco volontari e due soccorritori della Guardia di Finanza. L’intervento si è svolto tra le ...

ViViCentro : Napoli: la Polizia interviene in diverse operazioni nel pomeriggio e nella serata di ieri, sono state denunciate du… - LuciaMosca1 : (Roma, a passeggio nel parco: si cala i pantaloni e mostra le parti intime ad una donna) Segui su: La Notizia -… - ilmetropolitan : #Roma, #Casilino. A passeggio nel #parco, si cala i #pantaloni e mostra le parti intime ad una donna - - chierici1950 : Vigili(?),Carabinieri e Polizia mica sanno cosa succede.Hanno altro da fare,tipo controllare che entri al seggio co… - Roseinfiore : RT @NelleMarche: Buonasera a tutti... Mamma cervo e il suo cucciolo a passeggio nel paesello Parco nazionale d'abruzzo ?????????????????? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : passeggio nel

ilMetropolitano.it

Se ne andava a passeggio nel centro cittadino con alcuni grammi di cocaina quando è incappata in un servizio di controllo del territorio dei Carabinieri della Stazione di Terni. Protagonista una bulga ...Cinque Terre - Val di Vara - Vigilando a piedi per le strette vie del centro storico di Riomaggiore, i carabinieri della stazione locale, notavano un uomo che allo loro vista ha accellerato il passo e ...Casilino, a passeggio nel parco, si cala i pantaloni e mostra le parti intime ad una donna. Arrestato dalla Polizia di Stato un ivoriano di 19 anni per atti osceni in luogo pubblico. E’ accaduto ieri ...