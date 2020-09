Urne aperte per referendum e regionali con l'incognita virus (Di domenica 20 settembre 2020) Si potrà votare fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. In tutto sono coinvolti 46 milioni di italiani. Si teme la bassa affluenza per il pericolo Covid: il viceministro alla Salute Sileri ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 settembre 2020) Si potrà votare fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. In tutto sono coinvolti 46 milioni di italiani. Si teme la bassa affluenza per il pericolo Covid: il viceministro alla Salute Sileri ...

GianTressoldi : RT @TELADOIOLANIUS: Sono stato tra i primi a presentarmi per votare. Scrutatori arrivati dopo gli elettori, urne aperte in ritardo, nessuna… - TELADOIOLANIUS : Sono stato tra i primi a presentarmi per votare. Scrutatori arrivati dopo gli elettori, urne aperte in ritardo, nes… - MilanoSpia : Amministrative e referendum: oggi urne aperte fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Documenti e uffici, la guida… - occhio_notizie : Election day nell'era del Covid con la mascherina, urne aperte dalle 7. Al voto per il referendum e per 7 consigli… - BabboleoNews : La #Liguria al #voto: urne aperte per 1,3 milioni di aventi diritto dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 d… -