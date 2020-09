Temptation Island | Davide rischia grosso | la produzione pronta a prendere provvedimenti

repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - HuffPostItalia : Alberto Angela torna col suo 'Ulisse' e batte 'Temptation Island' - Enrico_Liano : RT @mariobianchi18: Qualche motivo di consolazione, nella sempre più accentuata desertificazione dei valori e della cultura in Italia, anco… - Pizza_Time_Guy : RT @mariobianchi18: Qualche motivo di consolazione, nella sempre più accentuata desertificazione dei valori e della cultura in Italia, anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Verissimo regala sempre tanti spunti. Nella puntata andata in onda ieri tra gli ospiti abbiamo visto Alessia Marcuzzi. La conduttrice, ora impegnata con Temptation Island, per tutta l’estate ha fatto ...«Frank spalle d'acciaio», lo hanno soprannominato durante l'ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio.Lui, il 23enne veronese Francesco Cottarelli, tra i «tentatori» protagonisti d ...Conosciamo meglio i Nomi e le Identità dei nuovi Tentatori dell'ottava edizione di Temptation Island, il reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Filippo Giraldini ha 31 anni e lavora a Veron ...