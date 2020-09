Picchia l’ex compagna davanti al figlio | lo arrestano ma è già fuori

Leggi su chenews

(Di domenica 20 settembre 2020) Più volte era stato violento con lei, per di più spacciava. Lei lo lascia e lui laal: arrestato e rilasciato poco dopo Fasano, provincia di Brindisi, un uomol’exche lo aveva lasciato perché stanca di essere vittima delle sue violenze e della sua condottacasa (lui spacciava). L’episodio risale a giovedì, quando l’uomo si sarebbe recato in una zona centrale della cittadina, per inveire contro la donna e poi entrare in casa perrla. L’ex compagno della donna di 31 anni, sarebbe riuscito ad entrare, sfondando la porta, poi con una serie di pugni in pieno viso, l’avrebbe più volte fatta cadere e persino rotolare per le scale. Tutto, ...